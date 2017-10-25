Белов – об аплодисментах Семёнова арбитрам: он подвёл нас, надо быть выдержаннее

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча со СКА, в котором его команда уступила со счётом 2:4.

Защитник «Витязя» Семёнов удалён до конца матча со СКА за аплодисменты арбитрам

«Считаю, что мы выглядели достойно. Ребята играли с желанием, движение хорошее было, меньшинстве неплохо сыграли. Единственное, нас подвёл Лёша Семёнов. Несмотря ни на что, надо быть выдержанным. Получилось так, что у нас травмировался Воронков, и у нас осталось пять защитников. Нападающий играл в обороне. Играли до конца, что могли, то и сделали. Разочарования после этого поражения нет, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.