Знарок объяснил, почему капитан СКА Дацюк не сыграл с «Витязем»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от игры с подмосковным «Витязем», в которой его команда выиграла со счётом 4:2.

«У нас были непростые два матча c ЦСКА и «Йокеритом». Сегодня у нас немножко не получился первый период. Дисциплина подвела нас. Не смогли забить в большинстве. Двигаемся дальше. Связка Алтыбармакяна и Мальцева хорошо сыграла. Что мешало Гаврикову забивать раньше? У него спросите. Дацюка не было, потому что дали ему отдохнуть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.