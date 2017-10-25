Хафизуллин — о повторении рекорда «Магнитки»: даже не знал об этом

Защитник СКА Динар Хафизуллин рассказал о своих впечатлениях от матча с «Витязем», в котором «армейцы» победили со счётом 4:2.

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«Обе игры с «Витязем» получились тяжёлыми, это хорошая команда, хочу пожелать им удачи. Мы начинаем не очень хорошо, это наша проблема. Во многих матчах у нас не складывается начало. Нормально сыграл сегодня. Главное, что команда выиграла. Думаю, что сегодня многие ребята лучше меня сыграли.

Большинство у СКА не сработало? Мы работаем, но не в каждой игре это получается. Раз на раз не приходится. Обе игры с «Витязем» получились идентичными. Хорошая команда, хорошо катается. Повторили рекорд «Магнитки» по количеству матчей с набранными очками подряд? Честно говоря, даже не знал об этом», — передаёт слова Хафизулина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.