Епанчинцев: в третьем периоде с «Сибирью» играли, держа в уме дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:0). Четыре победы подряд — рекорд «Спартака» в текущем сезоне.

«Несмотря на то что по всем статистическим показателям мы сегодня уступили сопернику, нам удалось выиграть саму игру. Причём ещё и всухую. Большая заслуга в этом нашего вратаря Беспалова. Забили сегодня в большинстве, уже который матч подряд. В третьем периоде играли, держа в уме дерби с «Динамо» в пятницу, постарались короткими сменами сыграть, чтобы начать подготовку к следующей игре. В принципе команда эту установку выполнила», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.