Семёнов: поаплодировал судьям за хорошую работу, когда меня удаляли

Капитан подмосковного «Витязя» Алексей Семёнов рассказал о своих впечатлениях от матча с питерским СКА, в котором его команда проиграла со счётом 2:4.

Белов — об аплодисментах Семёнова арбитрам: он подвёл нас, надо быть выдержаннее

«У нас были моменты, которые мы не реализовали. Но удача была на стороне СКА. Была хорошая игра, боролись до конца. Видно, что находим свою игру, заметна картинка. Ничего плохого не могу сказать. В моменте со вторым голом в наши ворота неоднократно была блокировка вратаря, но судьи решили, что её не было. С ними тяжело спорить. Мы всегда играем в атаку, мы никогда не отказывались от атакующего стиля игры. По моменту, когда меня удалили до конца игры, лучше судей спросить. За что поаплодировал им? За хорошую работу.

Спасибо болельщикам за то, что переживают за нас в такие тяжёлые моменты! Приходите на наши игры, мы будем рады вас видеть», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Защитник «Витязя» Семёнов удалён до конца матча со СКА за аплодисменты арбитрам

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