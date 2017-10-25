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Скудра: много вопросов к нападающим «Торпедо», разочаровывает тройка Галузина

25 октября 2017, среда. 23:04 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (1:2 Б).

«Много вопросов нападающим. Не забивают ни одного гола — наша основная проблема. И, конечно, хватали много удалений, пришлось очень много играть вчетвером. Наши нападающие должны сделать определённые выводы. Конечно, так играть нельзя. Мы все судим по первым удалениям, которые дают судьи. Скажем так, судьи выбирают линию судейства на вечер, её надо держать. Моментами, конечно, были вопросы, но такое бывает. О диалоге со словенцами на лавке после удаления Даугавиньша уже не помню.

У нас много травмированных. Ребята возвращаются, нет у многих игрового тонуса. У Серёги Костицына, например, который пропустил полтора месяца. У очень многих ключевых ребят, которые возвращаются после травмы. У того же Муршака. Больше всего сейчас нас разочаровывает тройка Галузина. Нам непросто даётся. Уровень наших защитников не такой высокий. В ходе сезона надо становиться лучше, надо добавлять. Мы начинаем смотреть и понимать, кто может добавить, у кого есть потенциал, а кто по-пустому играет сезон. Посмотрите статистику наших нападающих. Если честно, я такого никогда не видел, что у нас столько нападающих играют по-пустому. Нам придётся сделать серьёзные выводы.

Баранцев «подсел». Он просто реально «подсел», потому что в последних трёх-четырех играх, которые он провёл, было много брака. Ему надо немножко поднабрать физику. Мы ему дали большинство. Он молодец, в начале сезона это использовал. Когда он последний раз забивал? Очень давно. Ему надо поработать, поднабраться немножко, вернуться обратно в состав и уже показывать игру, которую мы от него ждём. Конечно, отсутствие связано в том числе с неудовлетворением игрой команды в обороне.

Если посмотреть, как мы пропускаем, то с Омском мы забили сами себе, сегодня рикошетом от нашего защитника. Ну, наверное, мы сейчас должны получить парочку таких голов. Но это не основная проблема, я уже сказал. Игра наших нападающих — вот наша основная проблема», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо ХК Югра Петерис Скудра
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