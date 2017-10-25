И. Никитин: по Бурдасову комментариев не будет, Плэтт может получить шанс

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:1).

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«Много удалений с обеих сторон. Наши связаны с отсутствием концентрации. Какие-то из них вынужденные. Была возможность потренировать меньшинство. По Бурдасову комментариев не будет. Всё обговаривается внутри клуба. Рассчитываем на тех, кто остался.

Плэтт может получить шанс, готовится со всеми. У Робинсона травма, две недели пропустит. Дальше – посмотрим. Исходим из того, кто готов играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

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