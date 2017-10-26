Третьяк о монументе Харламову: подрастающее поколение должно знать своих героев

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал открытие монумента советскому хоккеисту Валерию Харламову на Аллее Славы спорткомплекса «Лужники» в Москве.



«Для нас это очень важное событие. Главное — это чтобы подрастающее поколение знало своих героев и брало с них пример. Во многих странах, даже если нет героев, их делают. Харламов был предан хоккею. Он спал и с клюшкой, и с шайбой в ЦСКА. У него не было врагов, и он ко всем относился с уважением», — сказал Третьяк в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.