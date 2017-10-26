Фетисов: Харламов был великим мужем, отцом, сыном и другом

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, спецпредставитель Госдумы по спорту, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов прокомментировал открытие монумента советскому хоккеисту Валерию Харламову на Аллее Славы спорткомплекса «Лужники».



«Харламов был силён духом, и это каким-то образом давало ему преимущество над соперниками, даже превосходившими его по габаритам. Это был очень глубокий человек, высокопатриотичный, простой и одновременно сложный в отношениях. Он был великим мужем, отцом, сыном и другом», — сказал Фетисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Федерации хоккея России.