«Сент-Луис» выиграл у «Калгари», на счету Тарасенко две результативные передачи

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» нанесли поражение гостям из «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат встречи — 5:2.



Микаэль Баклунд вывел канадцев вперёд на четвёртой минуте, незадолго до окончания первого периода Александер Стин сравнял счёт. В начале второго периода Стин в компании россиянина Владимира Тарасенко выступил ассистентом для Джейдена Шварца, спустя две с половиной минуты Алекс Пьетранджело забил третий гол «блюзменов». На 34-й минуте Баклунд оформил дубль, в под занавес встречи Пол Штясны и Джоэл Эдмундсон после второй передачи Тарасенко сняли все вопросы о победителе.