«Коламбус» взял верх над «Баффало», в активе Панарина результативная передача

«Коламбус Блю Джекетс» прервал серию из двух поражений, одержав победу в домашней встрече с «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась со счётом 5:1.



В составе хозяев по шайбе к 38-й минуте матча забросили Оливер Бьёркстранд, Сет Джонс, Ник Фолиньо и Мэттью Калверт. За две с половиной минуты до финальной сирены Сет Гриффит помешал российскому голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому оформить шатаут. Под занавес противостояния передача Артемия Панарина помогла Джошу Андерсону забить пятый гол команды хозяев.



В составе «Коламбуса» Бобровский провёл на льду полный матч, отразив 34 из 35 бросков. Панарин получил 19 с половиной минут игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+2». Российский форвард «Баффало» Виктор Антипин сыграл 16 минут, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент «-2».