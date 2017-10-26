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«Коламбус» взял верх над «Баффало», в активе Панарина результативная передача

26 октября 2017, четверг. 05:54 Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» прервал серию из двух поражений, одержав победу в домашней встрече с «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев по шайбе к 38-й минуте матча забросили Оливер Бьёркстранд, Сет Джонс, Ник Фолиньо и Мэттью Калверт. За две с половиной минуты до финальной сирены Сет Гриффит помешал российскому голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому оформить шатаут. Под занавес противостояния передача Артемия Панарина помогла Джошу Андерсону забить пятый гол команды хозяев.

В составе «Коламбуса» Бобровский провёл на льду полный матч, отразив 34 из 35 бросков. Панарин получил 19 с половиной минут игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+2». Российский форвард «Баффало» Виктор Антипин сыграл 16 минут, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 1 1:0, 3:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Бьёркстранд (Милано, Джонс) – 12:00 (5x4), 2:0 – Джонс (Дубински, Аткинсон) – 35:20 (5x5), 3:0 – Фолиньо (Джонсон) – 37:38 (5x5), 4:0 – Калверт (Нутиваара, Мюррей) – 38:19 (5x5), 4:1 – Гриффит (Нолан, Ларссон) – 57:26 (5x5), 5:1 – Андерсон (Панарин, Веннберг) – 59:21 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Виктор Антипин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
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