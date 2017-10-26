Бобровский признан первой звездой встречи «Коламбуса» с «Баффало»

Российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой встречи с «Баффало Сэйбрз», которая завершилась со счётом 5:1. Россиянин отразил 34 из 35 бросков и помог своей команде одержать пятую победу в текущем сезоне.



Второй звездой матча стал защитник Сет Джонс, набравший 2 (1+1) очка и заработавший коэффициент полезности «+2». Отметившийся одной заброшенной шайбой нападающий «Блю Джететс» Ник Фолиньо признан третьей звездой противостояния в Коламбусе.

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