Торторелла: если бы не Бобровский, в матче с «Баффало» всё могло сложиться иначе

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». «Блю Джекетс» одержали разгромную победу — 5:1. В текущем регулярном чемпионате команда Джона Тортореллы с 12 очками делит в Столичном дивизионе второе место с «Нью-Джерси Дэвилз».

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«Это торжественный праздник. Не сыграй Бобровский так, как он сыграл в первом периоде, всё могло бы завершиться иначе», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В этом матче российский вратарь отразил 34 броска из 35 и был признан первой звездой.