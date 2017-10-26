«Монреаль», не заинтересованный в Шипачёве, «избежит панических шагов на рынке»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что не собирается делать панические шаги на рынке игроков. Об этом сообщает Hockey NightIn Canada‏ в своём «твиттере». По словам функционера, в начале сезона сложно проводить масштабные сделки. При этом «Монреаль» не заинтересован в переходе Вадима Шипачёва из «Вегас Голден Найтс».

Канадская команда в текущем сезоне одержала две победы в девяти матчах. 27 октября «канадцам» предстоит домашний матч с «Лос-Анджелес Кингз». «Короли» же выдали лучший старт в своей истории — восемь матчей из девяти в сезоне с очками при семи победах.