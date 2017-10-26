Палат — о Наместникове: все знали, что это может быть очень сильный игрок

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат высказался об игре российского нападающего «Молний» Владислава Наместникова. В текущем сезоне на счету россиянина 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6».

«С самого начала, когда «Тампа» выбрала Наместникова на драфте, все знали, что это может быть очень сильный игрок. А сейчас он играет в тройке со Стэмкосом и Кучеровым, хорошо использует свои моменты. Интересно смотреть на игру Наместникова», — цитирует форварда «Лайтнинг» Ондржея Палата русская версия официального сайта НХЛ.