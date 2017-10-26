Доус — о трёх подряд овертаймах: «Барыс» так сильно любит хоккей

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2 ОТ). Доус оформил дубль, забросив победную шайбу. Он первый в списке снайперов текущего сезона — 24 гола.

«Три подряд овертайма? Похоже, что 60 минут нам недостаточно. Мы так любим хоккей, что хотим продолжать играть ещё немного. Это был хороший матч для нас. К сожалению, мы пропустили поздний гол, получился не тот результат, на который мы рассчитывали. Но нам удалось добиться победы в овертайме.

Кудрявцев сыграл действительно классно. Если бы Сергей не играл так, у нас не было бы шансов победить. Он отразил очень много бросков, держал нас в игре и дал шанс побороться за очки. Он — причина, по которой мы выиграли матч.

350 очков в КХЛ? Если ты играешь достаточно долго, то тебе будут покоряться такие отметки. Я давно в этой лиге, сыграл много матчей, но главное не вершины, а то, что я приношу пользу команде. Мы рады очередной победе, у нас сложное положение, большая плотность в таблице нашей конфереции, каждое очко на счету. Хорошо, что удалось взять экстра-балл в овертайме, но мы надеемся, что в следующем матче сумеем взять победу в основное время», — цитирует игрока официальный сайт клуба.