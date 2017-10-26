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Маккензи: если Шипачёв не появится в фарм-клубе, он может быть дисквалифицирован

26 октября 2017, четверг. 10:18 Хоккей

Известный канадский обозреватель телеканала TSN Боб Маккензи прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым, который был повторно отправлен в АХЛ и может быть обменян в ближайшее время.

«Вегас» готовит обмен Шипачёва

«Посмотрим, где Вадим окажется, это ещё предстоит узнать. У него сегодня запланирован перелёт в Чикаго, где базируется фарм-клуб «Вегаса». Если он не прибудет в расположение этой команды, то, вероятно, может быть дисквалифицирован», — написал Маккензи в своём «твиттере».

Шипачёв уже был отправлен в фарм-клуб до начала регулярного чемпионата, но ни одного матча в АХЛ так и не сыграл. «Чикаго Вулвз» свой ближайший матч проведёт 28 октября дома против «Грэндс Рэпидз Гриффинс», а «Вегас» на следующий день сыграет дома с «Колорадо Эвеланш».

«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва
Все эти отправки в фарм-клуб были не просто так.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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