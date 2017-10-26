Стэмкос: Наместников вносит большой вклад в успех нашей тройки

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался об игре российского нападающего «молний» Владислава Наместникова. В текущем сезоне на счету россиянина 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6».

«За последние пару сезонов Влад зарекомендовал себя как сильный универсальный форвард. Нашу тройку создали в прошлом сезоне, дали шанс играть нам вместе. До того как я получил травму, у нас была потрясающая «химия». Наместников многие вещи на льду делает правильно. Показывает ответственный хоккей. Не боится идти в углы и на пятачок, где больно бьют. Вносит большой вклад в то, что наша тройка сейчас успешна», — цитирует Стэмкоса русская версия официального сайта НХЛ.