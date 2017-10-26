Пиганович: конкуренция в КХЛ не ниже, чем 5-7 лет назад. Побеждать можно любого

Капитан «Нефтехимика» защитник Олег Пиганович высказался о текущем положении дел в команде, а также о силе КХЛ. Нижнекамцы набрали 45 очков в 25 матчах сезона и в настоящее время занимают третье место в Восточной конференции. Хоккеист пропустил весь прошлый сезон.

«Тенденция последних лет — у многих возрастных игроков возникают проблемы с трудоустройством. Лично я прошлый сезон пропустил из-за травмы, но чувствовал, что своего последнего слова в КХЛ не сказал. Назаров, можно сказать, мой тренер. Плюс капитанская повязка — так что положение обязывало, права на ошибку не было. Радует, что практически весь сезон мы идём в тройке-четвёрке лучших на Востоке, выполняем тренерскую установку, показываем современный, агрессивный хоккей.

После равных двух периодов в матче против СКА мы немного потерялись, не поверили, что в Питере можно выигрывать. Что касается других матчей, то в них чётко гнули свою линию, играли зло и уверенно. В итоге — положительный результат.

Сегодня в КХЛ побеждать можно любую команду, включая абсолютного лидера турнира — СКА. По ходу сезона неожиданных результатов прибавится, и серия СКА завершится. Этот сезон характеризуют как кризисный? Я категорически не согласен. После года вне КХЛ вижу, что уровень конкуренции высочайший, совсем не ниже, чем 5-7 лет назад. Появилось много молодёжи, все команды кусаются, некоторые — очень больно. Имею в виду прежде всего «Нефтехимик».

Сейчас все мысли игроков «Нефтехимика» — о турне по Дальнему Востоку. Да, первую треть сезона мы отыграли хорошо, но ситуация в конференции очень плотная, кубковые команды от некубковых отделяют одна-две победы. Прекрасно понимаем, что в дальневосточном турне нас ждут не только сильные соперники, но и постоянные перелёты при новых часовых поясах. Так что главные матчи сезона ещё впереди. Готовимся. Кого из команды готов рекомендовать для сборной? Позвоните лет через десять. Вот тогда стану экспертом — и обязательно всех по полочкам разложу», — цитирует Пигановича Russia-Hockey.