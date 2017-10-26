«Салават» обменял Е. Бодрова в «Сибирь» на Белякова

Защитник Фёдор Беляков перешёл в «Салават Юлаев» из «Сибири» в результате обмена. В обратном направлении отправился нападающий Евгений Бодров. Об этом сообщается на официальном сайте уфимской команды.

В прошлом регулярном чемпионате Беляков стал лучшим в Континентальной хоккейной лиге по количеству блокированных бросков – 141, а также занял восьмое место среди всех игроков КХЛ по силовым приёмам – 127. В семи матчах текущего сезона на счету Белякова один голевой пас при показателе полезности «-1».

Евгений Бодров в текущем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-3».

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