«Салават Юлаев» подтвердил переход Бурдасова из ЦСКА

«Салават Юлаев» произвёл обмен с ЦСКА, по итогам которого в уфимский клуб переходит нападающий Антон Бурдасов. Форвард Денис Кокарев отправляется в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о трёхсторонней сделке с участием этих хоккеистов.

Трёхсторонний обмен: Бурдасов перешёл в «Салават», Кокарев — в «Магнитку»

Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) баллов за результативность при показателе полезности «+2». Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году. Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх. Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).



Кокарев в текущем сезоне провёл 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 9 (6+3) очков при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на его счету 274 (102+172) очка в 579 матчах.