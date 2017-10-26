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Вайсфельд рассказал о причинах обмена Кокарева и подписании Бурдасова

26 октября 2017, четверг. 13:14 Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Антона Бурдасова из ЦСКА.

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«Мы считаем, что Антон Бурдасов обладает теми качествами, которые нужны «Салавату Юлаеву». Думаю, что он нам поможет. У него очень хороший бросок, он – мощный форвард. Это самое главное. Разумеется, всё это согласовано с тренерским штабом.

Расставание с Денисом Кокаревым – вынужденная мера. Очень тяжело это решение далось, оно связано с финансовым вопросом. К сожалению, у нас другого выхода не было. Кокареву мы благодарны и желаем успехов в дальнейшей карьере. Он нас устраивал, но так сложилось», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Антон Бурдасов Денис Кокарев Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
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