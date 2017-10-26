Вайсфельд рассказал о причинах обмена Кокарева и подписании Бурдасова

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Антона Бурдасова из ЦСКА.

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«Мы считаем, что Антон Бурдасов обладает теми качествами, которые нужны «Салавату Юлаеву». Думаю, что он нам поможет. У него очень хороший бросок, он – мощный форвард. Это самое главное. Разумеется, всё это согласовано с тренерским штабом.

Расставание с Денисом Кокаревым – вынужденная мера. Очень тяжело это решение далось, оно связано с финансовым вопросом. К сожалению, у нас другого выхода не было. Кокареву мы благодарны и желаем успехов в дальнейшей карьере. Он нас устраивал, но так сложилось», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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