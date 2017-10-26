Отклонивший предложения из КХЛ Атанасью может сыграть за «Детройт» с «Тампой»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасью может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч пройдёт 27 октября, начало — в 02:30 мск. Хоккеист уже провёл тренировку с командой.

«Это небольшой стресс, но я счастлив вернуться. Чувствую себя хорошо. Если я буду готов, то сыграю завтра. Всегда хочется играть, никому не хочется сидеть в запасе. Неважно, какое игровое время я получу, буду выкладываться и показывать свои лучшие качества», — сказал хоккеист.

«Атанасью выглядит хорошо. Он тренировался в Европе и катался в Торонто», — отметил главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блашилл.



Летом Атанасью стал ограниченно свободным агентом, стороны долгое время не могли прийти к соглашению. Форвард хотел контракт с зарплатой $ 2,5 млн в год, в то время как клуб предлагал $ 3,8 млн за два года. Атанасью рассматривал предложения из КХЛ, а в последнее время тренировался со швейцарской командой «Лугано». В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 29 (18+11) баллов за результативность в 64 матчах. Контракт между игроком и клубом рассчитан на один год и $ 1,387 млн.