Вайсфельд: «Салават» выменял Белякова, так как нам нужен защитник-домосед

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал об обмене защитника Фёдора Белякова из «Сибири» на форварда Евгения Бодрова.

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«Что касается обмена Евгения Бодрова на Фёдора Белякова, то тут другая история. У нас с центральными всё нормально. Есть Кемппайнен, Зубов, Юньков, Коротков и Бусаров. Плюс Кузьмин, который играет с краю, тоже центральный. И мы посчитали, что нам нужен защитник-домосед. И «Сибирь» это устроило, и нас. Обоюдный интерес», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.