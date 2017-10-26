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Генменеджер «Ак Барса»: не будет приобретений без ведения Билялетдинова

26 октября 2017, четверг. 14:07 Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал об основных задачах и взаимодействии с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Первые две недели я провёл на выезде с командой. Привыкал, знакомился, общался с ребятами, встречался с главным тренером. Хочу сказать большое спасибо руководству клуба, президенту «Ак Барса» Наилю Ульфатовичу Маганову за оказанное доверие. Это мой родной город, моя родная команда. Я счастлив. В круг моих обязанностей входит именно спортивная часть. Всё остальное хозяйство — уже не моя специфика. В числе первых задач — создать скаутский отдел. Самое главное — везде должна быть открытость. Селекционный отдел? Изменения ещё будут. Пока есть я, есть план дальнейших действий. Идёт работа. Мы не форсируем события.

Мы с Билялетдиновым встречались, общались. Определили фронт работы, в чём он видит помощь с моей стороны. Думаю, всё будет хорошо, мы найдём общий язык. Фронт работы? Пока это селекция. По мере необходимости усиление команды. Если говорить совсем простым языком — он будет заказчиком, я исполнителем. По составу я скажу, что как минимум в Восточной конференции мы — одна из сильнейших команд.

Мы — одна команда. Если вопросы есть, пусть они будут адресованы мне. Но работа будет вестись совместно. Не будет такого, что приобретения будут без ведения главного тренера. Всё будет совместно. Мы должны быть единой командой. Перед плей-офф, наверное, будем усиливаться, потому что скамейка запасных не такая длинная у нас. Но пока об этом говорить рано. У нас есть ещё полтора месяца, работа ведётся. Про конкретные позиции говорить рано. Может быть, перед плей-офф надо будет усилиться вратарём, потому что в плей-офф нужны три вратаря. Но то, что Гарипов сейчас полностью устраивает, — это понятно.

Ситуация вокруг Зарипова? Пока конкретики нет. Работа идёт. Будем бороться за него. Он ходит на матчи «Ак Барса». Во время игры с «Магниткой» я спросил, за кого он болеет. Он ответил: «Конечно, за свою команду, за «Ак Барс», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов
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