Сушинский – о ситуации с Шипачёвым: я бы выбрал возможность сыграть на Олимпиаде

Чемпион мира—2008 в составе сборной России Максим Сушинский поделился своим видением ситуации с Вадимом Шипачёвым. Днём ранее «Вегас» вновь отправил нападающего в фарм-клуб.



«В ситуации с Шипачёвым многое зависит от смены клуба. Если он попадёт в ту систему, где его игра всех устроит, то для него будет лучше остаться в НХЛ. Возможность попасть на Олимпиаду? Да, это хорошее подспорье. Если смотреть со стороны Олимпийских игр, то я бы выбрал эту возможность», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.