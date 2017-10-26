Андрей Чибисов дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом»

Стали известны составы команд на матч уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга», информирует официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев»:
Вратари: Кареев, Скривенс;
Защитники: Панин, Логинов, Осипов, Ларсен, Елизаров, Арзамасцев, Гареев;
Нападающие: Лисин, Лазарев, Бусаров, Майоров, Кемппайнен, Баранов, Умарк, Хартикайнен, Кузьмин, Макаров, Юньков, Фёдоров, Коротков.
«Металлург»:
Вратари: Самсонов, Кошечкин;
Защитники: Денисов, Бирюков, Терещенко, Шаус, Игошев, Хабаров, Пивцакин;
Нападающие: Швырёв, Мозякин, Шенфельд, Калетник, Берестенников, Эллисон, Тимкин, И. Григоренко, Платонов, Коварж, Осала, Чибисов, Д. Казионов.
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