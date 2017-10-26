Судья Ночной лиги: в КХЛ все знают правила, и там судья должен быть жёстким

Арбитр и хоккеист Ночной лиги Владислав Куршев рассказал о судейском опыте в пилотном сюжете программы «Человек хоккея».



«В КХЛ все знают правила, и там судья должен быть жёстким и строгим. И никому объяснять и показывать там не надо. А здесь люди сами подьезжают и спрашивают по каким-то игровым эпизодам. Вот: в меня там въехали, я упал, почему не удалили? Пытаешься разъяснить: был там силовой приём или он просто потерял равновесие после контакта, который разрешён. Здесь… здесь намного интереснее.



Были случаи, когда жёстко команда прессует судью. В плане, опять же, каких-то моментов сама команда не понимает нюансов, потому что многие просто не читали правил хоккея. До того как пойти в судейство, я тоже их не читал. Я просто играл в хоккей и в принципе понимал, что удаляться нельзя, драться нельзя, нужно забивать шайбу в ворота. Такие правила, конечно, как правило „вне игры“, проброса, я знал. Но когда я пришёл в судейство, когда почитал все эти правила и когда первый раз вышел в поле в полосатой форме — я понял, что это, конечно, небо и земля», — рассказал Куршев.

Посмотреть видео можно на официальном канале Ночной лиги в YouTube.