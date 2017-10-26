На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выиграл от трёхстороннего обмена с участием «Магнитки», «Салавата» и ЦСКА?»



Антон Бурдасов перешёл в Уфу. Форвард «Салавата Юлаева» Денис Кокарев транзитом через ЦСКА переехал в «Магнитку». Состав московского клуба пополнили два молодых игрока уральской команды — вратарь Дмитрий Лозебников и защитник Артём Икамацких.

Принять участие в опросе также можно на Playbuzz.