Агент Бурдасова: когда Никитин озвучил причину обмена, игроки ЦСКА удивились

Агент Шуми Бабаев прокомментировал переход своих клиентов Антона Бурдасова и Фёдора Белякова в «Салават Юлаев». Напомним, что Беляков был обменян из «Сибири» на Евгения Бодрова, а Бурдасов перебрался в Уфу из ЦСКА в результате трёхстороннего обмена с участием «Магнитки».



«Я бы не сказал, что в переходе Белякова и Бурдасова в один клуб есть какая-то закономерность. Наверное, это следствие того, что «Салават Юлаев» в последнее время активен на рынке. Пока другие клубы думали, уфимцы сработали быстро и жёстко. Я благодарен и «Сибири», и ЦСКА за то, что пошли навстречу и нашли варианты обменов. Не хотел бы выносить внутреннюю кухню клубов. Где-то решения принимают руководители, где-то – тренеры. Скажу лишь, что в случае с Беляковым его принял тренер – Павел Зубов. Лучше было покинуть «Сибирь», чем постоянно слышать претензии и придирки. Мы благодарны руководству новосибирцев, что не мариновали Фёдора и не отправляли его в фарм-клуб.



Что касается Бурдасова, то он выполнял всё, что ему говорил тренерский штаб. Антон тренировался ровно по тому плану, что ему давали тренеры. К нему не было никаких претензий ни по тренировочному процессу, ни по игре. Игорь Никитин озвучил команде причину расставания с Бурдасовым, и игроки ЦСКА этому очень удивились. Антон уже переговорил с Эрккой Вестерлундом по поводу роли в новой команде, и ему этот разговор понравился. С какими партнёрами он будет играть, сколько времени будет получать – всё, что важно для игрока, способного набирать немало очков. При этом мы благодарны ЦСКА за приглашение в клуб, с бытовой точки зрения Антона всё устраивало. Эту дверь мы для себя не закрываем», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Никитин нашёл крайнего? Бурдасов покидает ЦСКА Один из самых дорогих игроков «армейцев» переезжает в Уфу.