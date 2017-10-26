Бадюков: обмен Бурдасова был ожидаем, в ЦСКА напрашивается уход Плэтта

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал трёхсторонний обмен магнитогорского «Металлурга», «Салавата Юлаева» и ЦСКА. Антон Бурдасов перешёл в уфимский клуб. Форвард «Салавата Юлаева» Денис Кокарев транзитом через ЦСКА перешёл в «Магнитку». Состав московского клуба пополнили два молодых игрока уральской команды вратарь Дмитрий Лозебников и защитник Артём Икамацких.



«Обмен Бурдасова давно напрашивался. Антон — бомбардир, игрок, который должен играть в большинстве, может самостоятельно входить в зону. Показательно, что он в ЦСКА больше всех бросал по воротам. Была ошибка с «Йокеритом», и он шесть матчей не появился в составе. Хоккеист с такими амбициями испытывал дискомфорт, сидя в запасе. Надо было понимать, что такое решение рано или поздно последовало бы. «Салават» для Бурдасова — отличный шанс, он сможет заиграть во втором звене и получить время в большинстве. Посмотрим, найдёт ли Вестерлунд с ним общий язык.



После полученной травмы Ильи Зубова и Кокарев, и Фёдоров как-то ушли в тень. Достаточно долго Денис не мог забить, Фёдоров более-менее оклемался. Кокарев точно не затеряется в «Магнитке». Если бы он остался в «Салавате», то вернул бы былые кондиции, но у «Металлурга» сейчас должен произойти психологический толчок, и Денис сможет быстрее найти свою игру. В ЦСКА напрашивается уход Плэтта, он больше восьми матчей не появляется в составе. Надо понимать, что ЦСКА сейчас — базовый клуб сборной, как и СКА. Понятно, что ставка будет делаться на российских игроков. Мы видим, как и молодёжное звено играет — это кандидаты в олимпийскую сборную Браташа. Нерентабельно держать Плэтта. Для ЦСКА и для игрока идеально расстаться, Джеффу стоит перейти в другую команду КХЛ, где он сможет почувствовать себя одним из лидеров», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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