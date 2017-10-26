«Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Ильи Воробьёва прервала свою неудачную серию из трёх поражений.



Счёт в матче открыли хозяева, на 7-й минуте встречи заброшенной шайбой отметился Йоонас Кемппайнен. В концовке второго периода Владислав Калетник сравнял счёт, а в заключительной 20-минутке голы Сергея Мозякина, Никиты Пивцакина и Дениса Платонова принесли «Металлургу» победу.



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