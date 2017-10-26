Чибисов — о переходе в «Металлург»: там будет лучше, чем в «Ак Барсе»

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1) рассказал о переходе из «Ак Барса».



«Игра была сразу, с дороги, получилась тяжёлой. Практически не отдыхал, всю ночь ехал. Были волнительные эмоции, хорошо, что мы победили, это придаст уверенности.



С облегчением узнал об обмене? Естественно. Думаю, здесь мне будет лучше, чем там. В «Ак Барсе» давали не так много игрового времени, а здесь всё дают. Буду стараться и показывать себя, даст бог, всё получится», — цитирует Чибисова «Спорт Бизнес Online».

«Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений