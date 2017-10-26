Чистов — о дебюте за «Динамо»: хотел отыграть весь матч, но вопрос к тренеру

Нападающий рижского «Динамо» Станислав Чистов прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 1:0 (ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, в дебютном поединке хотелось отыграть весь матч. Гиртс Анкипанс очень активно ведёт себя на скамейке, не стоит и смотрит. Перед игрой он сказал, что главная моя задача – не терять шайбу на синей линии. Ни на своей, ни на чужой. Почему не играл в третьем периоде? Не знаю, этот вопрос лучше тренеру задать. Это его решение, а я буду стараться и работать дальше», — сказал Чистов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

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