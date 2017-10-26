Итоги дня ВХЛ: петербургское «Динамо» выиграло шестой матч подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя девять матчей.
«Куньлунь Ред Стар Хэлунцзян» проиграл «Звезде» — 2:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 13:30 МСК
Харбин
2 : 3 1:2, 1:1, 0:0
Чехов
1:0 – Эрхардт (Лебедев, Мокин) – 00:42 (5x5), 1:1 – Якименко (Пешехонов) – 03:13 (5x4), 1:2 – Пешехонов (Тимирёв) – 16:03 (5x5), 2:2 – Беллемор (Лебедев, Скворцов) – 25:43 (5x4), 2:3 – Бякин (Мясищев) – 26:49 (5x5)
«Цен Тоу» взял верх над «Химиком» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 14:00 МСК
Цзилинь
4 : 2 1:1, 1:1, 2:0
Воскресенск
1:0 – Митрофанов (Гребенюк) – 01:34 (5x5), 1:1 – Дельнов (Свиязов) – 05:33 (5x5), 1:2 – Орлов (Кляузов) – 20:59 (5x5), 2:2 – Швецов (Крысанов, Ячменёв) – 36:42 (5x5), 3:2 – Крысанов (Швецов) – 56:45 (5x5), 4:2 – Шиафотдинов (Крысанов) – 59:21 (en)
«Торос» на домашнем льду уступил «Соколу» — 1:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Нефтекамск
1 : 2 0:0, 0:2, 1:0
Красноярск
0:1 – Озолиньш (Руденков) – 25:44 (5x4), 0:2 – Руденков (Бурмаго) – 31:11 (5x5), 1:2 – Другов (Голованов) – 58:19 (5x4)
«Ижсталь» потерпела поражение от «Металлурга» Нк — 1:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 17:30 МСК
Ижевск
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Новокузнецк
1:0 – Вихарев (Хабаров, Мансуров) – 35:43 (5x5), 1:1 – Дюрягин (Мажуга) – 53:15 (5x5), 1:2 – Чернов (Скутар, Романцев) – 55:56 (5x4)
«Нефтяник» одержал победу над «Ермаком» — 2:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Альметьевск
2 : 0 0:0, 0:0, 2:0
Ангарск
1:0 – Янсонс (Воеводин) – 50:23 (5x5), 2:0 – Байкеев (Ермолаев) – 58:50 (5x5)
«Буран» дома проиграл «Спутнику» — 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Воронеж
2 : 4 1:0, 1:0, 0:4
Нижний Тагил
1:0 – Банцерев (Мурзин) – 08:22 (5x4), 2:0 – Буйницкий (Журиков) – 21:16 (5x5), 2:1 – Гиберт (Чемерикин, Владимиров) – 48:23 (5x5), 2:2 – Чемерикин (Владимиров) – 50:37 (5x5), 2:3 – Гайсин (Щанкин, Кожевников) – 58:03 (5x5), 2:4 – Артамонов (Ситников) – 59:08 (en)
ХК «СКА-Нева» одержал домашнюю победу над «Горняком» со счётом 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Учалы
1:0 – Конозов (Кондратьев, Рычагов) – 31:10 (5x5), 1:1 – Сетдиков (Антонов, Арсенюк) – 35:57 (5x5), 2:1 – Солянников (Кондратьев, Рычагов) – 59:58 (6x5)
«Рязань» уступила «Челмету» — 1:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Рязань
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Челябинск
0:1 – Безруков (Шепелев) – 10:52 (5x4), 1:1 – Маслов (Воробьёв, Милёхин) – 48:27 (5x4), 1:2 – Тарасов (Тридчиков) – 57:40 (4x5)
«Динамо» СПб одолело «Южный Урал» — 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
Санкт-Петербург
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Орск
1:0 – Берлёв (Карамнов) – 00:55 (5x5), 2:0 – Молодцов (Орлов, Чувиляев) – 33:19 (5x5), 3:0 – Карамнов (Джиошвили, Бирюков) – 42:42 (5x4), 3:1 – Сметанин (Куликов) – 47:47 (5x4)
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