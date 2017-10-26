Густафссон: не хочу искать оправданий для «Авангарда», должны были выиграть

Защитник «Авангарда» Эрик Густафссон прокомментировал поражение от рижского «Динамо» со счётом 0:1 ОТ.



«Не хочу искать оправданий. У нас было достаточно шансов забросить и выиграть сегодня. Особенно когда играли в большинстве «5 на 3». Да, «Динамо» боролось и отодвигало игру от своих ворот, но мы должны были выигрывать. Вратарь соперника «в огне»? Как и всегда, мы фокусировались на нашей игре и своих плюсах, на том, что надо сделать, чтобы забить. К сожалению, сегодня не получилось», — отметил Густафссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» набирает мощь! Вернулся Ли и обыгран «Салават» Мегаудачный день для «Магнитки»: она выиграла в Уфе, вернула Ли и заполучила Кокарева.