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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги дня МХЛ: череповецкий «Алмаз» сумел прервать череду поражений

26 октября 2017, четверг. 23:55 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть матчей.

«Серебряные Львы» на домашней арене потерпели поражение от «Амурских Тигров» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 – Волошин (Пивовар) – 09:24 (5x5), 1:1 – Яковлев (Поляков, Грязнов) – 17:33 (5x5), 2:1 – Лазовик (Куянов) – 30:33 (5x5), 2:2 – Волошин (Заседа, Крутов) – 35:16 (5x4), 2:3 – Волошин (Беляков) – 63:06 (5x5)

«Авто» в Екатеринбурге не сумел справиться со «Стальными Лисами» из Магнитогорска, игра закончилась со счётом 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Рожков (Пятин, Зотов) – 23:04 (5x4), 1:1 – Шишков (Кошелев) – 24:00 (5x5), 1:2 – Дорофеев – 43:43 (5x5), 1:3 – Рожков (Герасимов) – 59:49 (en)

«Ирбис» дома одолел «Омских Ястребов» со счётом 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
2 : 1 0:0, 2:1, 0:0
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Журавлёв (Галимов) – 20:47 (5x5), 2:0 – Ахметгалиев (Тумченко) – 29:59 (5x4), 2:1 – Спиценко (Шутов, Мельников) – 37:09 (5x4)

«Ладья» уступила на домашнем льду «Белым Медведям» — 2:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 3 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Кулиев (Шадрин) – 25:12 (5x5), 1:1 – Кротов (Алексеев) – 31:39 (5x5), 1:2 – Шафигулин (Ширяев) – 50:47 (5x5), 2:2 – Рахимуллин (Кизимов) – 56:47 (5x4), 2:3 – Кулиев – 65:00 ( ПБ)

«Алмаз» дома уверено обыграл ХК «Рига» со счётом 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
4 : 1 1:0, 1:1, 2:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Климов (Заплатников) – 19:30 (5x5), 2:0 – Грачёв (Колесников, Гераськин) – 30:18 (5x5), 2:1 – Берзиньш (Сварс, Бергманис) – 37:05 (5x4), 3:1 – Грачёв (Морулёв, Гераськин) – 57:42 (5x4), 4:1 – Жирнов (Бакулин) – 59:42 (en)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» оказался сильнее «Тайфуна» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
4 : 1 1:0, 0:1, 3:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Забабурин (Крутий, Мёльдер) – 11:59 (5x5), 1:1 – Тимофеев (Александров, Гончарук) – 22:30 (5x5), 2:1 – Забабурин (Крутий, Виитанен) – 57:34 (5x4), 3:1 – Виитанен (Крутий) – 59:45 (en), 4:1 – Свобода (Забабурин) – 59:57 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
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