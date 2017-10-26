Итоги дня МХЛ: череповецкий «Алмаз» сумел прервать череду поражений

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть матчей.



«Серебряные Львы» на домашней арене потерпели поражение от «Амурских Тигров» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

«Авто» в Екатеринбурге не сумел справиться со «Стальными Лисами» из Магнитогорска, игра закончилась со счётом 1:3.

«Ирбис» дома одолел «Омских Ястребов» со счётом 2:1.

«Ладья» уступила на домашнем льду «Белым Медведям» — 2:3 Б.

«Алмаз» дома уверено обыграл ХК «Рига» со счётом 4:1.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» оказался сильнее «Тайфуна» — 4:1.