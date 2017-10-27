Третьяк: стараемся сокращать отставание от Канады, где сейчас 3 тыс. катков

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о развитии хоккея в Канаде и России.



«Я был в кабинетах у первых лиц Канады, видел майки Гретцки. И у министра иностранных дел тоже висела майка. Они любят своих хоккеистов. Если в Канаде родится мальчик, он будет хоккеистом, а если девочка — она будет женой хоккеиста. Потом уже идут остальные профессии. Там 600 тыс. зарегистрированных хоккеистов, а у нас — 92 тыс. В Канаде 93 тыс. девочек-хоккеисток, и у них 3 тыс. катков. Вот кто против нас воюет в хоккейных баталиях.



Мы стараемся сокращать отставание. Вышли на третье место, у нас 540 катков. Хоккей очень популярен в России, и мы хотим пройти в правительственную программу, чтобы наращивать строительство новых катков, поскольку этот спорт в стране любят», — сказал Третьяк в интервью телеканалу «Россия 24».

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