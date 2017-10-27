Кожевников: может быть, лет через 20 Россия догонит Канаду по развитию хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о развитии хоккея в Канаде и России. Кроме того, он прокомментировал слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который недавно отметил, что в его кабинете висит портрет президента страны Владимира Путина, а в кабинетах министров Канады — фотографии и майки легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.



«Канадскому хоккею лет 100, а нашему — примерно 70. Мы отстаём, и там совершенно другое развитие, но стараемся. Сейчас построили дворцы, очень много новых строятся. Мы только растём, начинаем заниматься, но, может быть, лет через 20 догоним. У Третьяка висит портрет Путина? Ну, это нормальная вещь. Почему нет? Уважаемый человек, которого мы все любим и который развивает хоккей», — сказал Кожевников в интервью телеканалу «Россия 24».

Третьяк: стараемся сокращать отставание от Канады, где сейчас 3 тыс. катков