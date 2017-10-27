Радулов сыграет в третьем звене в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов сыграет в третьем звене в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Место Радулова в первом звене с Тайлером Сегином и Джейми Бенном занял форвард Бретт Ритчи.

На утренней тренировке россиянин занимался в сочетании с Девином Шором и Маттиасом Янмарком. В этой тройке Радулов заканчивал предыдущую встречу с «Колорадо Эвеланш», и тогда это было номинально четвёртое звено атаки техасцев. На игровом времени Радулова в том матче (19.11) и количестве смен в третьем периоде (11) это никак не сказалось.

Матч «Эдмонтон» — «Даллас» начнётся 27 октября в 04:00 мск.