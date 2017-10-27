Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол в ворота «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отличился на 17-й минуте встречи, сделав счёт ничейным — 1:1. Ассистентами Кучерова выступили Виктор Хедман и Алекс Киллорн.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «молний» в «Твиттере».

Таким образом, Никита набирает очки уже 11 матчей подряд, начиная со старта сезона, что является повторением клубного рекорда «Тампы». В сезоне-2009/10 канадский нападающий «Лайтнинг» Мартен Сан-Луи также набирал очки в 11 стартовых матчах сезона кряду.

Кучеров занимает второе место в таблице бомбардиров НХЛ. Россиянин набрал 18 (12+6) очков в 11 матчах. Лидером является партнёр Кучерова по команде Стивен Стэмкос, у которого 19 (3+16) очков.