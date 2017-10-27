«Тампа» — «Детройт»: Манта подрался с Сергачёвым

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» состоялся бой защитника «молний» Михаила Сергачёва и нападающего «красных крыльев» Энтони Манта. Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего тот развернулся и провёл серию ударов, завалив Сергачёва на лёд. Игроки получили по две минуты штрафа.

Видео драки можно посмотреть на странице NHL News в «Твиттере».

После двух периодов счёт в матче «Тампа» — «Детройт» ничейный — 1:1. На 15-й минуте Франс Нильсен вывел «Ред Уингз» вперёд, а на 17-й минуте Никита Кучеров забросил ответную шайбу.