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Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

27 октября 2017, пятница. 04:42 Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по дублю оформил Павел Бучневич (16-я и 34-я минуты) и Михаэль Грабнер (26, 60), ещё один гол забил Крис Крайдер (8). За «койотов» шайбы забросили Энтони Дюклер (26) и Клейтон Келлер (44).

Это поражение стало для «Аризоны» 10-м кряду со старта сезона. «Рейнджерс» одержали третью победу в сезоне при восьми поражениях.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 2 2:0, 2:1, 1:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 07:54 (5x5), 2:0 – Бучневич (Макдона, Нивс) – 15:57 (5x5), 2:1 – Дюклер – 25:13 (5x5), 3:1 – Грабнер (Нивс, Бучневич) – 25:59 (5x5), 4:1 – Бучневич (Нивс) – 33:56 (5x5), 4:2 – Келлер (Экман-Ларссон, Доми) – 43:52 (5x4), 5:2 – Грабнер – 59:24 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
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