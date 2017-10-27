Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей по дублю оформил Павел Бучневич (16-я и 34-я минуты) и Михаэль Грабнер (26, 60), ещё один гол забил Крис Крайдер (8). За «койотов» шайбы забросили Энтони Дюклер (26) и Клейтон Келлер (44).
Это поражение стало для «Аризоны» 10-м кряду со старта сезона. «Рейнджерс» одержали третью победу в сезоне при восьми поражениях.
Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ
Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.