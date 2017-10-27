«Каролина» забросила 6 шайб «Торонто», «Бостон» с Худобиным одолел «Сан-Хосе»

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Джош Джурис (3-я и 53-я минуты), ещё по голу забили Теуво Терявяйнен (3), Элиас Линдхольм (17), Виктор Раск (34) и Брок Макгинн (51). За «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (10), Доминик Мур (26) и Зак Хайман (28). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 8 секунд.

В ещё одном матче «Бостон Брюинз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1. За «медведей» обе шайбы забросил Дэнтон Хайнен (10, 34), у «акул» отличился Джо Торнтон (31). Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 36 бросков по своим воротам.