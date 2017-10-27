Василевский повторил достижение Хабибулина по победам за «Тампу» среди вратарей

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31 в противостоянии с «Детройт Ред Уингз» (3:2) и признанный третьей звездой матча, довёл личную серию побед до восьми игр. Таким образом, Василевский повторил рекорд клуба среди вратарей, установленный ещё одним россиянином — Николаем Хабибулиным.

Отметим также, что Василевский лидирует в текущем сезоне по количеству побед среди вратарей, на счету российского хоккеиста 9 выигранных матчей.

Фото можно посмотреть в "твиттере" NHL Public Relation.