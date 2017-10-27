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Шайба и две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в Эдмонтоне

27 октября 2017, пятница. 06:52 Хоккей

Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение в гостевой встрече с «Эдмонтон Ойлерз», уступив со счётом 4:5.

На экваторе первого периода соперники обменялись голами — Коннор Макдэвид открыл счёт, а следом Джейми Бенн его сравнял после передачи россиянина Александра Радулова. За полминуты до окончания первого периода хозяева снова вышли вперёд после точного броска Патрика Маруна, на старте второго периода Радулов забросил вторую шайбу «Далласа» в матче и свою вторую в сезоне. До второго перерыва Райан Ньюджент-Хопкинс забил гол за «нефтяников», а Бенн забросил свою вторую шайбу в составе «Далласа», ассистентом снова выступил Радулов.

В третьем периоде дубль в свой актив записал и Ньюджент-Хопкинс, сравняв счёт после гола Эсы Линделля. За две с половиной минуты до окончания основного времени Мэтт Беннинг в очередной раз вывел «Эдмонтон» вперёд и установил окончательный результат. Беннинг поразил ворота «Старз» после рикошета от Радулова.

Заработавший три очка Радулов прервал серию из трёх матчей без голов. Россиянин провёл на льду без малого 21 минуту. Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев получил чуть более 7 минут игрового времени и не отметился результативными действиями.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова доступно для просмотра в официальном "твиттере" «Далласа».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
5 : 4 2:1, 1:2, 2:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Макдэвид (Строум, Драйзайтль) – 10:31 (5x5), 1:1 – Бенн (А. Радулов, Хэмьюс) – 11:34 (5x5), 2:1 – Марун (Нурс, Драйзайтль) – 19:35 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Сегин, Шор) – 22:58 (5x4), 3:2 – Ньюджент-Хопкинс (Рассел, Лучич) – 33:46 (5x5), 3:3 – Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 36:19 (5x4), 3:4 – Линделль (Спецца, Хэмьюс) – 50:25 (5x4), 4:4 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич) – 52:16 (5x5), 5:4 – Беннинг (Драйзайтль, Нурс) – 57:33 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов Антон Слепышев
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