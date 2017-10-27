Ховард – о связке Кучерова и Стэмкоса: две суперзвезды, и у них отличная «химия»

Вратарь «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард после поражения в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3 прокомментировал игру связки Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. Россиянин в этом матче забросил шайбу и отдал передачу, Стэмкос отметился голом.



«Две суперзвезды, и у них отличная «химия». Мы все это знаем», — цитирует Ховарда Tampa Bay Times.



Стэмкос и Кучеров являются лидерами бомбардирской гонки НХЛ. На счету капитана «молний» — 21 (4+17) очко, у Кучерова – 19 (12+7), он также является лучшим снайпером лиги.

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Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».