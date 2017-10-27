«Эдмонтон» забил победный гол в ворота «Далласа» после рикошета от Радулова

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 5:4.



В концовке третьего периода счёт был равным – 4:4, но за две с половиной минуты до финальной сирены Мэтт Беннинг нанёс бросок от синей линии. На пятачке перед вратарём находился Александр Радулов, он хотел заблокировать бросок коньком, но шайба срикошетила в ворота.

Радулов в этом матче забросил гол и сделал две передачи. В девяти предыдущих играх на его счету было 4 (1+3) очка.

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.

Видео гола Беннинга можно посмотреть также в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».