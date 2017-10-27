Купер: Стэмкос и Кучеров — на вершине, но нельзя недооценивать Наместникова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2) оценил игру звена Никиты Кучерова, Владислава Наместникова и Стивена Стэмкоса, которое в первых 11 матчах набрало 51 очко.



«Стэмкос и Кучеров – исключительные игроки. Я верю, что в любом виде спорта должны быть особенные игроки. Это командная игра, но тебе нужны такие парни. Нам очень повезло, что у нас есть несколько таких, и эти двое поднялись на вершину. Но нельзя недооценивать то, что в это звено вносит Наместников», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Стэмкоса с передачи Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».