«Эдмонтон» — «Даллас»: Радулов признан второй звездой матча

«Даллас Старз» потерпел поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:5.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов провёл на площадке 20 минут 46 секунд, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0», нанёс четыре броска в створ ворот и был признан второй звездой матча. Он также косвенно поучаствовал в победной шайбе «Эдмонтона», она была заброшена рикошетом от его конька.



В предыдущих девяти встречах Радулов набрал 4 (1+3) очка и перед игрой с «Эдмонтоном» был переведён в третье звено.

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.

Видео гола Радулова можно посмотреть также в «твиттере» «Даллас Старз».